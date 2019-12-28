Обворожительная девушка нападающего Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес порадовала поклонников соблазнительным видео в социальной сети

Пока звезда футбола продолжает с туринской командой бороться за очередное чемпионство в Италии, его возлюбленная не устает привлекать к себе внимание яркими снимками, сообщает Politeka.net.

Избранница одного из лучших футболистов мира сейчас находится на отдыхе в Арабских Эмиратах и постоянно делится кадрами с райского отдыха.

На этот раз испанская модель выложила откровенное видео, на котором плескается в бассейне. Красавица облачилась в белую футболку и почти незаметные бикини.

На кадрах Джоржина продемонстрировала свою сочную пятую точку в замедленной съемке.

Ранее испанская модель выложила откровенное фото с красной дорожки показа Dolce & Gabbana. Красавица облачилась в обтягивающую футболку и кожаную юбку и предпочла высокие подборы. В руках она держала леопардовую куртку. По обе стороны от нее находились мужчины, которые проводили Джорджину голодными взглядами.

Ранее девушка нападающего Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала об отношениях со звездой футбола.

Невеста португальского форварда заявила, что они очень счастливы вместе, а свадьба входит в их планы, но пока они заняты другими делами.

Также Джорджина Родригес развеяла предположения, что она беременна, отметив в шутку, что просто любит поесть.

Напомним, что Роналду покорилось фантастическое достижение в Лиге чемпионов: новый рекорд.

Как сообщала Politeka, Роналду шокировал признанием о тяжелом детстве: «Просили дать поесть».

Также Politeka рассказывала, что девушка Роналду сделала признание, которое все давно ждут: «Есть в наших планах».