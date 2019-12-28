Обворожительная девушка нападающего Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес порадовала поклонников соблазнительным видео в социальной сети
Пока звезда футбола продолжает с туринской командой бороться за очередное чемпионство в Италии, его возлюбленная не устает привлекать к себе внимание яркими снимками, сообщает Politeka.net.
Избранница одного из лучших футболистов мира сейчас находится на отдыхе в Арабских Эмиратах и постоянно делится кадрами с райского отдыха.
На этот раз испанская модель выложила откровенное видео, на котором плескается в бассейне. Красавица облачилась в белую футболку и почти незаметные бикини.
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На кадрах Джоржина продемонстрировала свою сочную пятую точку в замедленной съемке.
Ранее испанская модель выложила откровенное фото с красной дорожки показа Dolce & Gabbana. Красавица облачилась в обтягивающую футболку и кожаную юбку и предпочла высокие подборы. В руках она держала леопардовую куртку. По обе стороны от нее находились мужчины, которые проводили Джорджину голодными взглядами.
Ранее девушка нападающего Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала об отношениях со звездой футбола.
Невеста португальского форварда заявила, что они очень счастливы вместе, а свадьба входит в их планы, но пока они заняты другими делами.
Также Джорджина Родригес развеяла предположения, что она беременна, отметив в шутку, что просто любит поесть.
Напомним, что Роналду покорилось фантастическое достижение в Лиге чемпионов: новый рекорд.
Как сообщала Politeka, Роналду шокировал признанием о тяжелом детстве: «Просили дать поесть».
Также Politeka рассказывала, что девушка Роналду сделала признание, которое все давно ждут: «Есть в наших планах».