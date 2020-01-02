Украинский боксер Александр Усик - одним из немногих боксеров, которые сумели завоевать статус абсолютного чемпиона мира

К финалу Всемирной боксерской суперсерии против Мурата Гассиева, на кону которого стояли пояса WBA, WBO, WBC и IBF, Усик подходил после расставания со своим тренером Сергеем Ватаманюком, пишет xsport.ua.

Подготовка к поединку в Москве проходила, без преувеличения, в строжайшей секретности.

В видео-превью от WBSS тренером Усика был показан его катмэн Расс Анбер, но до конца боя так и не было понятно, кто действительно готовил украинца к встрече с Гассиевым.

Только во время выхода боксеров в ринг стало ясно, что в углу Усику будет помогать Анатолий Ломаченко. Тогда отпали все сомнения в том, кто станет победителем встречи.

К слову, украинский боксер Александр Усик принял участие в новогоднем выпуске "Квартал 95".

По сценарию "муж" Елены Кравец, которого играет Евгений Кошевой, неожиданно приезжает с заработков из Польши и застает застает свою супругу в постели с непобедимым боксером.

Елена предлагает "мужу" разобраться, но тот резко меняет тон, когда видит, кто спрятался под одеялом. Усик всячески уходит от конфликта и заявляет, что "бесплатно людей не бьет".

Напомним, Усик поразил необычным трюком, впечатляющее видео.

Как сообщала Politeka, неугомонный Джошуа наметил себе третий бой после встречи с Усиком и Пулевым.

Также Politeka писала, что жена Усика произвела фурор откровенными фото.