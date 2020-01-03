Подборка лучших голов португальского полузащитника Роналду появилась в сети

Эта видео приурочено к голу, который португалец неделю назад в составе туринского Ювентуса в высоком прыжке забил в ворота генуэзской Сампдории в матче очередного тура итальянской Серии А, информирует видеоблог “120 Ярдов”.

Подборка охватывает голы, Криштиану Роналду забивал в течение всей своей карьеры, которая длится уже 18 сезонов, в составах английского клуба Манчестер Юнайтед, испанский Реал Мадрид, итальянского Ювентуса и национальной сборной Португалии.

Недавно мы писали, что обворожительная девушка нападающего Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес порадовала поклонников соблазнительным видео в социальной сети

Пока звезда футбола продолжает с туринской командой бороться за очередное чемпионство в Италии, его возлюбленная не устает привлекать к себе внимание яркими снимками.

Избранница одного из лучших футболистов мира сейчас находится на отдыхе в Арабских Эмиратах и постоянно делится кадрами с райского отдыха.

На этот раз испанская модель выложила откровенное видео, на котором плескается в бассейне. Красавица облачилась в белую футболку и почти незаметные бикини.

Напомним, что Роналду покорилось фантастическое достижение в Лиге чемпионов: новый рекорд.

Как сообщала Politeka, Роналду шокировал признанием о тяжелом детстве: «Просили дать поесть».

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