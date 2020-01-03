Подборка лучших голов португальского полузащитника Роналду появилась в сети
Эта видео приурочено к голу, который португалец неделю назад в составе туринского Ювентуса в высоком прыжке забил в ворота генуэзской Сампдории в матче очередного тура итальянской Серии А, информирует видеоблог “120 Ярдов”.
Подборка охватывает голы, Криштиану Роналду забивал в течение всей своей карьеры, которая длится уже 18 сезонов, в составах английского клуба Манчестер Юнайтед, испанский Реал Мадрид, итальянского Ювентуса и национальной сборной Португалии.
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