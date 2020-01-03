Появились детали переговоров команды Энтони Джошуа с ведущими боксерскими организациями по защите чемпионских поясов

У промоутера британского боксера Эдди Хирна есть конкретный план, нацеленный на то, чтобы удержать чемпионские пояса под контролем его подопечного.

Согласно задумке Хирна, Джошуа вернется на ринг в мае и проведет бой с Кубратом Пулевым. Поединок станет обязательной защитой титула IBF. Это будет означать, что Джошуа добровольно откажется от пояса WBO, обязательным претендентом на который является Александр Усик.

Хирн хочет, чтобы вакантный титул WBO в этой ситуации разыгрывался между Александром Усиком и Дереком Чисорой.

Этот бой ориентировочно должен пройти уже в марте этого года в Англии. Хотя есть вероятность, что украинец будет конкурировать и с Джозефом Паркером.

К слову, сейчас поясом WBO владеет Энтони Джошуа, которому нужно проводить защиту сразу по двум версиям – WBO и IBF.

В том случае, если британец выберет защиту по линии IBF – поединок с Курбатом Пулевым, то есть вероятность, что WBO сделает свой пояс вакантным.

За него могут сойтись Александр Усик и новозеландец Джозеф Паркер, который занимает второе место в рейтинге WBO.

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Об этом заявил промоутер Александр Красюк.

"Все просто: в WBO санкционировали бой между обладателем титула и обязательным претендентом. Теперь мы ожидаем, что организация направит официальное письмо победителю реванша".

Однако, проблема в том, что на бой с Джошуа претендует также и обязательный претендент по линии IBF болгарин Кубрат Пулев.

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