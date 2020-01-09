Василий Ломаченко старательно тренируется накануне важных поединков

Планируется, что следующим соперником украинца станет американец Теофимо Лопес. Ломаченко попытается отобрать у американца чемпионский пояс и стать абсолютным королем легкого дивизиона.

Украинский боксер опубликовал видео с тренировки на личной странице в Instagram, на нем видно, как Ломаченко подтягивается большое количество раз.

«А сколько раз сможешь ты?» - подписал пост в соцсети Ломаченко.

Недавно мы писали, что американский телеканал ESPN составил рейтинг лучших боксеров мира в возрасте 30+ лет.

Список возглавил украинец Василий Ломаченко.

Полный рейтинг выглядит таким образом:

31 год – Василий Ломаченко (14-1, 10 KO)

32 года – Теренс Кроуфорд (35-0, 26 KO)

33 года – Йорденис Угас (24-4, 11 KO)

34 года – Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 KO)

35 лет – Элейдер Альварес (24-1, 12 KO)

36 лет – Сергей Ковалев (34-4-1, 29 KO)

37 лет – Геннадий Головкин (37-1-1, 35 KO)

38 лет – Кубрат Пулев (28-1, 14 KO)

39 лет – Гильермо Ригондо (19-1, 13 KO)

40+ лет – Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO)

Кроме того, мы писали о том, что украинский боксер Василий Ломаченко резко высказался в адрес боксера Флойда Мейвезера и чемпиона Джервонты Дэвиса.

В интервью YouTube-каналу Ломаченко заявил, что Мейвезер и Дэвис больше напоминают бизнесменов, чем амбициозных спортсменов.

"Они бизнесмены, а не спортсмены. Мейвезер и Дэвис зарабатывают деньги. Я – спортсмен. Я хочу драться с топовыми боксерами. Я хочу драться с лучшими бойцами ради истории. Ради своей истории и истории бокса. Поэтому мы готовы устраивать поединки", – отметил Ломаченко.

Напомним, ранее Ломаченко указал сопернику на все его ошибки.

Politeka сообщала, что украинский боксер похвастался новым автомобилем.

Также мы писали Ломаченко стал лучшим боксером мира.