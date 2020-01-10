Украинский боксер Александр Усик, который выступает в супертяжелом весе, показал, как тренируется вместе со своим сыном

«Усик-младший», — прокомментировал видео Александр.

К слову, Усик - отец троих детей, двух мальчиков и девочки.

Пользователи сети под впечатлением от видео, и отметили, что подрастает новое поколение.

"Все, хана Сане", "Ого скорость🔥 "Подрастает новое поколение!", "Лучший в своем деле".

Также мы писали о том, что бывший чемпион мира Барри Макгиган заявил, что недостаточная мышечная масса у Александра Усика может стоить ему карьеры.

"Усик надеется стать вторым Эвандером Холифилдом, но меня беспокоит, что он не кажется достаточно мощным для современного супертяжеловеса. Мощь - до сих пор главный элемент в хэвивейте. В первом тяжелом весе она была у Усика в изобилии, как и великолепные навыки. Это помогало Усику оставаться на вершине, но когда соперник весит на 20 килограммов больше, то всегда есть риск, что он тебя нокаутирует", - цитирует промоутера Mirror.

Кроме того, мы недавно писали, что украинский боксер Александр Усик поделился своим мнением, когда нужно уходить из спорта.

"Завязывать нужно, когда тебя не прет. Когда ты не можешь встать в пять утра и бежать с каким-то азартом. Когда ты не получаешь удовольствия от того, что ты делаешь. Вы знаете, мне нравится, когда у меня идет очень тяжелая работа, когда я прихожу после тренировки и у меня болят все мышцы", - говорит украинец.

По его словам, когда эти ощущения исчезнут, это станет тревожным сигналом, что надо завершать карьеру.

Напомним, Усик поразил необычным трюком, впечатляющее видео.

Как сообщала Politeka, неугомонный Джошуа наметил себе третий бой после встречи с Усиком и Пулевым.

Также Politeka писала, что жена Усика произвела фурор откровенными фото.