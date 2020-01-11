Украинский боксер Александр Усик Александр ответил британскому экс-чемпиону мира Тайсону Фьюри, который назвал его бомжом

Скандальному Фьюри не понравилось, что Всемирная боксерская организация (WBO) после первого же успешного боя украинца сразу назначила Александра Усика обязательным претендентом на пояс WBO.

На критику Фьюри Александр отреагировал с юмором, опубликовав в своем Instagram, совместное с британцем фото и сделал подпись: "Тайсон, не плачь".

Напомним, что ранее мы подробно написали, как боксер Тайсон Фьюри оскорбил претендента на чемпионский пояс по версии WBO – украинца Александра Усика.

Агрессию у британца вызвало предложение президента WBO Пако Валькарселя провести бой между Фьюри и узбекистанским боксером Баходиром Жалоловым. В ответ Фьюри резко высказался, обозвав Усика бомжом.

"Может быть, я бы послушал вас, если бы вы не убрали меня с первого места рейтинга WBO! Если бы вы не поставили выше меня какого-то бомжа из тяжелого веса, который провел лишь один бой в супертяжах, тогда вы бы могли мне указывать", – сказал Фьюри, чьи слова приводит BoxingScene.

Валькарсель заявил, что лишение Тайсона Фьюри статуса обязательного претендента было вызвано его контрактными обязательствами, которые не позволяют ему в ближайшем будущем драться за титул WBO или же с соперниками из рейтинга организации.

"Чемп, мы тебя очень уважаем, но ты сейчас недоступен... В этом причина того, почему WBO убрало тебя из рейтингов. Кстати, чемп, удачи!", – отметил Валькарсель.

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