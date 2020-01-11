Супруга экс-капитана «Динамо» Николая Морозюка Ирина порадовала поклонников горячими кадрами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

Так, на опубликованных кадрах Морозюк позирует после занятий стретчинга, которые, по ее словам, ей «очень надо» из-за увлечения танцами.

В какой-то момент девушка элегантно поправляет нижнее белье, демонстрируя аппетитные формы. В конце видео Морозюк демонстрирует свою растяжку, а также привлекательные формы.

Уточним, что поклонники девушки не смогли высказать свое мнение о теле звезды – кадры она выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, "горячая" женушка экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина порадовала поклонников семьи личными кадрами

На новом опубликованном, вероятно, домашнем видео звездная парочка засветилась в кадре вместе.

Так "в центре событий" на видео, разумеется сама стройная умница, красавица, спорсменка Ирина - девушка эффектно шагает на камеру в бельевом боди телесного цвета, который сразу и не заметишь на ее теле. Также на звезде сети была обувь на каблуке.

После, как, вероятно, кажется самой Ирине, модельного шага, она взмахивает волосами и начинает удаляться из прицела объектива, тут же в кадр "входит" ее возлюбленный и после того, как засматривается на игривую красотку, качает головой, мол, "женщины, что они только не придумают". Все "действо" происходило под музыку и в режиме замедленной съемки.

На кадрах видны подкачанные ноги супруги спортсмена, и, частично, ягодицы, в также очертания женственной фигуры.

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