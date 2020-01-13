Боксёр Диллиан Уайт вспомнил, как проходили совместные сессии чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера и бывшего чемпиона мира Владимира Кличко

«Я видел, как Уайлдера отправили в нокаут. Его нокаутировал Владимир Кличко. Кличко отступал, делал финты, бил по корпусу, бросал джеб, затем снова финт, джеб и левый хук. Уайлдер просто сходил с ума от такой работы Владимира. Это был не нокдаун, а нокаут. Это причина, по которой Уайлдер с командой отказались драться с Кличко», — приводит слова Диллиана Уайта Sky Sports.

В следующем поединке Уайлдер встретится с бывшим чемпионом мира Тайсоном Фьюри. Их второй поединок пройдёт в Лас-Вегасе 22 февраля.

В первом поединке Фьюри и Уайлдера, состоявшемся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья. Тогда Фьюри контролировал большую часть боя, превосходя соперника по технике, но дважды оказывался в нокдауне.

Уайлдер провёл 43 поединка в профессиональном боксе, одержав 42 победы (в том числе 41 нокаутом). На счету Фьюри 29 побед в 30 боях.

Владимир Кличко провёл последний бой в 29 апреля 2017 года проиграв нокаутом Энтони Джошуа.

Но в последнее время активно ходят слухи, что укранский супертяж может возобновить карьеру. Кличко хочет побить рекорд Джорджа Формана, который стал чемпионом мира в возрасте 45 лет.

"Могу ли я драться? Да. Я держу этот вариант открытым. Это не возвращение, чтобы вернуться и сломать кому-то челюсть. Это возвращение, чтобы побить рекорд. Джордж Форман сделал это. Мне кажется, ему было 45 лет, когда он стал чемпионом, и это довольно крутое достижение", - цитирует Кличко Daily Mail.

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