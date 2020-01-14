Американская боксерка среднего веса Кларесса Шилдс после победы над хорваткой Иваной Хабазиной превзошла рекорд украинца Василия Ломаченко

Американка по решению судей победила хорватскую боксерку Иванну Хабазин и завоевала титулы WBC и WBO в первом среднем весе.

Бой прошел на главной арене Атлантик Сити. Американская боксёрша владела преимуществом на протяжении всего матча и судьи отдали американке победу 100:89, 100:90 и 99:89.

Таким образом, Шилдс стала чемпионкой в трех весовых категориях после 10 поединков. Ломаченко, чтобы повторить идентичное достижение потребовалось 12 поединков.

Как писала ранее Politeka, украинский боксер Василий Ломаченко попал в скандал, опубликовав на своей личной странице в Instagram видео с российским спецназом.

В ролике голос за кадром читает стихотворение о православной вере, а в самом видео показаны кадры с участием российских вооруженных сил.

Затем Чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе Василий Ломаченко, ответил на критику в свой адрес, и выложил в соцсети видео, как поднимал флаг Украины на соревнованиях.

Следующий свой бой Ломаченко проведет весной этого года. Соперником украинца станет небитый американец Теофимо Лопес. Поединок, скорее всего пройдет в Нью-Йорке или Саудовской Аравии. Последний раз на ринг Ломаченко выходил в сентябре прошлого года, когда единогласным решением судьей победил британца Люка Кемпбелла.

Как сообщала Politeka, украинский художник поиздевался над Ломаченко из-за путинского спецназа: "творение" взорвало сеть.

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