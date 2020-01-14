В преддверии поединка, в Лос-Анджелесе состоялась пресс-конференция перед реваншем между чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и экс-чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри
После пресс-конференции боксеры провели традиционную битву взглядов.
На видео, которое доступно в твиттере «Fox Sports» видно, что Уайлдер ведёт себя спокойно и невозмутимо, в то время как Фьюри кривляется и машет головой.
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Матч реванш боксёров состоится 22 февраля. Напомним, что в первом бою между боксёрами Уайлдер дважды отправлял Фьюри в нокдаун, но британец сумел подняться. В итоге судьи зафиксировали ничью.
Недавно Politeka писала, что Фьюри и Уайлдер жестко сцепились перед боем в словесной перепалке. Уайлдер заявил, что у Фьюри подушки вместо кулаков, и он не никого не сможет нокаутировать. Британский «цыган» в долгу не остался и ответил, что Уайлдер будет растоптан и он поселится у него в голове».
Будущая схватка должна решить кто будет королём в супертяжелом дивизионе. Стоит отметить, что эти два боксёра еще не знали горечи поражений в профессиональной карьере.
Ранее букмекеры определились с фаворитом боя. Ставки на победу Фьюри принимаются с коэффициентом 1,73. Показатели на успех Уайлдера достигают уровня 2,10. А ничейный исход оценивается котировкой 19,00.
Как сообщала Politeka, Фьюри показал, как выглядел при весе более 180 кг: "Нет ничего невозможного".
Также мы писали, что в реванше Уайлдер – Фьюри: эксперты назвали фаворита супербоя.
Ранее Politeka сообщала, что британец раскрыл дату исторического боя.