Британский супертяжеловес Хьюи Фьюри дал прогноз на потенциальный поединок Джошуа – Пулев, а также выразил мнение о том, что украинский супертяж Александр Усик станет самым сложным оппонентом для британского чемпиона

Своё интервью боксёр дал известному новостному порталу Boxing Social. «Это точно будет самый тяжёлый бой для Джошуа. Александр Усик — это очень хороший боец. Но так ли он хорош в супертяжёлом весе против супертяжей? Скоро мы это узнаем», - заявил Фьюри.

Также он поведал, что считает если Джошуа встретиться с Кубратом Пулевым, то сломит его сопротивление в поздних раундах. Кроме этого, Фюри вспомнил о Деонтэе Уайлдере и отметил его нокаутирующий удар. «С ним нужно оставаться сфокусированным все 12 раундов, потому что Уайлдер находится в суперформе и может донести свой удар в любую минуту. В таком случае ты просто улетишь в нокаут», - заявил он.

Хьюи Фьюри является двоюродным братом экс-чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри. Его отец тренирует обоих боксёров.

Профессиональная карьера бойца насчитывает 26 поединков, в которых он одержал 23 победы и потерпел 3 поражения. В последнем бою Фьюри проиграл по очкам Александру Поветкину. Следующий свой бой он проведёт против чеха Павела Соура.

Для Усика в приоритете чемпионский бой с Энтони Джошуа. Если этот бой не состоится, то следующим соперником украинца, скорее всего, станет Дерек Чисора.

Переговоры между бойцами продолжаются. Также боксер из Новой Зеландии Джозеф Паркер готов выйти в ринг против украинца, если их поединок будет титульным

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