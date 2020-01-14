Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, рассказал о желании провести боксёрский поединок со знаменитым филиппинцем Мэнни Пакьяо и заявил, что станет чемпионом мира по боксу

Об этом сообщает ESPN. «Есть предложение подраться с Мэнни Пакьяо. Мы им предложили. Они думают. Говорят, что прямо сейчас немножко не время. Но шанс, что бой состоится, очень хороший», - заявил ирландец.

Также Макгрегор отметил, что мог бы провести бой с Полом Малиньяджи, но ему это не интересно, так как он легко его нокаутирует.

Свой последний и единственный бой в боксе Макгрегор провел против Флойда Майвезера летом 2017 года.

Легендарный боксёр без проблем справился с Конором и победил техническим нокаутом в 10 раунде. Затем было возвращение в UFC и поражение удушающим приемом от Хабиба Нурмагомедова осенью 2018 года.

С тех пор Макрегор на ринге не появлялся и ведёт себя, скорее, как шоумен, а не боец.

Стоит отметить, что за свою профессиональную карьеру Майвезер побеждал Пакьяо. Их бой продлился все отведенные 12 раундов и победу решением судьей завоевал Майвезер.

За этот бой Флойд получил 300 миллионов долларов, а Пакьяо 150$ млн без учёта продаж телевизионных трансляций. Таким образом этот поединок стал самым прибыльным за всю историю бокса.

Следующий свой бой Макгрегор проведет 18 января на турнире UFC в Лас-Вегасе. Его соперником будет американец Дональдо Серрон. Поединок пройдёт в полусреднем весе.

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