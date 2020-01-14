Бразильский полузащитник донецкого Шахтера Маркос Антонио попал в сферу интересов итальянской Ромы, которая ищет игроков на позицию центрального полузащитника

Как сообщает Ilmessaggero.it., бразилец лишь в списке претендентов, где также находятся Орель Мангаля из Штутгарта, Эсекьель Альмендра из Боки Жуниорс и Гаэтано Костровилли из Фиорентины.

Ранее Politeka писала, что Рома интересуется натурализованным украинцем донецкого Шахтёра Жуниором Мораесом.

Напомним, что римлян тренирует бывший тренер дончан Пауло Фонсека, который отлично знает сильные стороны футболистов Шахтёра.

Стоит отметить, что именно при нём, Маркос Антонио перешел в состав «горняков» зимой 2018 года из португальского Эшторила.

В нынешнем сезоне на счету 19-летнего бразильца 16 матчей во всех турнирах за «горняков», в которых он забил 1 гол.

На данный момент Шахтер уверенно возглавляет турнирную таблицу УПЛ, Рома занимает 4-е место в Серии А.

Ранее менеджер «Ромы» Виталий Хливнюк сообщил, что римляне могут провести товарищеский матч с Шахтёром в Украине. Проведение товарищеского матча между командами является обязательным условием, которое клубы оговорили после перехода в стан римлян Пауло Фонсеки.

Португальский тренер перешел из Шахтёра к «волкам» вначале лета прошлого года. Украинский клуб получил тогда 1,5 миллиона евро отступных за досрочное расторжение контракта со специалистом.

Ранее Politeka сообщала, что капитан "Шахтера" Тайсон сожалеет о своей реакции на расовый скандал в матче УПЛ с "Динамо".

Также мы писали, что капитан Шахтера получил жуткий удар во время матча: игроку пришлось спасать жизнь.