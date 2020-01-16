Блондинка-красавица засветила свои обольстительные бедра и не только...

Супруга экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина перестала так активно, как она это делала ранее публиковать фото и видео личного характера в сети, но, все же, не забыла подогреть интерес публике к своей персоне пикантным видео в сториз

На новом опубликованном, вероятно, видео-селфи звездная красотка засветилась в кадре вместе с высоким мужчиной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Ирины Морозюк.

Пышногрудая блондинка пошла релаксировать без своего звездного мужа, хотя, некоторые фаны отметили, что массажист, оторый заставил Ирину застонать то ли от боли, то ли от удовольствия - очень похож на ее мужа внешне. Ирина лежа раздетой на массажном столе в буквальном смысле издавала неоднозначные звуки: "Ааауу", "Мммм" и тому подобные.

Кроме этого стройная знаменитость показала типичное селфи в зеркало в кружевном белье и про лифто-лук в частично облегающем уличном "прикиде" не забыла.

Напомним, на другом новом опубликованном кадре модель прощается с курортным и жарким Дубаи и обещает вернуться. Эффектная блондинка позирует в топе, который слегка просвечивает, красной кепке и стильном костюме свободного кроя.

Наряд выгодно подчеркнул основные «достоинства» звезды соцсетей – пышную грудь, подтянутый живот. Кроме того, подписчики обратили внимание, что жена футболиста злоупотребляет, по их мнению, уколами красоты и тому подобными процедурами.

Некоторые в своих комментариях откровенно смеются с «перекроенной» женщины, по их мнению сама по себе внешность Ирины Морозюк весьма посредственна и ей «не оставалось ничего другого», кроме как себя апгрейдить.

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