Экс-чемпион мира по боксу дал интервью где высказался об Усике

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч дал интервью в котором оценил перспективы проведения боя Усик-Джошуа



Как сообщает Sky Sports Фроч сказал, что идеальный сценарий подразумевает, что Джошуа нужно сохранить все титулы. "Будет отлично, если он станет абсолютным чемпионом. В хэвивейте должен быть один чемпион!" - добавил Фроч.

"Если Джошуа подерётся с Пулевым, а затем - с Усиком, то пусть так и будет. Как истинный болельщик бокса я хочу увидеть его бой с Александром. Однако я считаю, что Усику сперва надо подраться с достойным супертяжеловесом. И таким соперником для него является Дерек Чисора", - отметил Фроч.

Он покажет нам, способен ли Усик выдержать бой против мощного оппонента с мощным ударом, который идет вперед. Усик пока не пропускал удары в подбородок от панчеров".

Карл Фроч провёл на профессиональном ринге 35 боев, потерпев в них два поражения. В 2015 году он объявил о завершении о завершении спортивной карьеры.

Недавно мы писали, что промоутер украинского боксера Александр Красюк заявил, что Усик готов боксировать за титул чемпиона мира по версии WBO. Если Джошуа откажется от обязательной защиты титула WBO, то вполне вероятно, что организация разыграет пояс между Усиком и Джозефом Паркером, который в рейтинге WBO находится выше всех.

Энтони Джошуа придётся выбрать какой пояс ему дороже: WBO или IBF, так как обязательные защиты назначены почти на одно и то же время, и ни одна из организаций не хочет переносить бой. Если Джошуа выберет защищать пояс IBF, то следующий поединок он проведёт против обязательного претендента - болгарина Кубрата Пулева.

Напомним, что Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе 12 октября прошлого года. Украинский тяжеловес досрочно победил Чазза Уизерспуна.

Стоит отметить, что в 2019 году Усик отказался от всех чемпионских поясов в тяжелом весе, чтобы перейти в супертяжелый вес, или как его еще называют «королевский дивизион».

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