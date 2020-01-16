Претендент на чемпионский пояс WBC британец Тайсон Фьюри в интервью дерзко прошёлся по своему соотечественнику Энтони Джошуа, который является чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF

Фьюри заявил, что Джошуа предложил ему помощь в процессе подготовки к реваншу с Деонтеем Уайлдером, но затем струсил и дал попятную.

"Они бросают слова на ветер. Я принял предложение, но их штаб включил заднюю, взяв все, что хотели от этой ситуации. Джошуа - это не Уайлдер, но я бы пригласил его в лагерь и хорошенко отдубасил бы его. Давайте смотреть правде в глаза: Джошуа не приедет.

Его тренерский штаб боится, чтобы я не избил Джошуа в спарринге. Это было просто глупое предложени, на которое я не подумав согласился. Просто такой я человек. У Джошуа нет яиц, чтобы приехать и провести спарринг. Такие вот дела.

В реванше с Руисом Джошуа показал унылое выступление. Он пробивал и убегал. Это дерьмовый стиль, а он - трус. Но вышло так, как вышло. Джошуа победил по очкам справедливо", - приводит слова Фьюри авторитетный портал BoxingScene.com.

Матч реванш между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри состоится 22 февраля. Напомним, что в первом бою между боксёрами Уайлдер дважды отправлял Фьюри в нокдаун, но британец сумел подняться. В итоге судьи зафиксировали ничью.

Ранее Politeka сообщала, что в Лос-Анджелесе состоялась пресс-конференция между чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и экс-чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри. После пресс-конференции боксеры провели традиционную битву взглядов.

На пресс-конференции Фьюри сказал, что недоволен вердиктом судей в первом поединке и на этот раз закончит бой досрочно. Он обещает отправить Уайлдера в нокаут уже во 2 раунде.

Чемпион ответил, что в первом бою был готов не на не на 100%, и в этот раз подходит полностью подготовленным к поединку. «Мой бойцовский IQ очень высок. И благодаря ему я и уничтожаю оппонентов в столь ярком и запоминающимся стиле», - заявил Уайлдер.

Как сообщала Politeka, Фьюри показал, как выглядел при весе более 180 кг: "Нет ничего невозможного".

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