Авторитетное бельгийское издание сообщило, какую стоимость нужно заплатить бельгийскому Генту, чтобы заполучить украинца Романа Яремчука

Недавно Гент приобрел нападающего Андерсона Ниангбо, что может серьезно повлиять на игровое время остальных форвардов команды.

В планы главного тренера не входит Жан-Люк Домпу. У игрока летом заканчивается контракт, и клуб готов с ним расстаться уже в январе. А вот на Романа Яремчука наставник рассчитывает. Более того, с украинцем готовы распрощаться только летом за сумму не менее 15 млн евро, сообщает voetbalbelgie.be.



Яремчук перешел в Гент из Динамо летом 2017 года подписав 4-летний контракт. В основе киевлян форвард не смог закрепиться, играя в арендах и дубле. В Бельгии Яремчук стал основным форвардом своей команды и стабильно вызывается в сборную Украины, где также является основным форвардом. В текущем сезоне у футболиста 14 забитых мячей за Гент. Он является лучшим бомбардиром команды. На данный момент клуб украинца занимает 3 место в чемпионате Бельгии.

Недавно мы писали, что мюнхенская Бавария сделала предложение Шахтеру о трансфере защитника Додо.

Как сообщает Goal.com чемпион Германии предложил за бразильца 25 миллионов евро. Руководство «горняков», в свою очередь, хочет получить за 21-летнего футболиста 30 миллионов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Додо в 4 миллионов евро. Сейчас Бавария занимает 3 место в чемпионате Германии.

Додо перешел в Шахтер летом прошлого года из португальской Витории. За это время бразилец провел за дончан 17 поединков, в которых отметился 2 забитыми голами и 3 результативными передачами.

Politeka сообщала, что капитан "Шахтера" Тайсон сожалеет о своей реакции на расовый скандал в матче УПЛ с "Динамо".

Также мы писали, что капитан Шахтера получил жуткий удар во время матча: игроку пришлось спасать жизнь.