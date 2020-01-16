Известный российский промоутер Владимир Хрюнов считает, что Усику не стоит боксировать с Дереком Чисорой

В интервью "Спорт-Экспресс" Хрюнов сообщил, что украинцу не надо торопиться с выбором грозных соперников и стоит провести два-три боя с боксерами уровня Чазза Уизерспуна. Также он посоветовал беречь Александра Усика, потому что это прекрасный человек со всех точек зрения и прекрасный боксер.

«Чисора ему не подходит. Потому что у Чисоры есть за плечами большой опыт уличных драк. Александру Усику не нужно с ним сейчас встречаться в ринге. Я бы посоветовал провести ему бой с Паркером. Наверное, это более правильный поединок для Александра Усика», - заявил Хрюнов.

Недавно мы писали, что промоутер украинского боксера Александр Красюк сообщил, что Усик готов боксировать за титул чемпиона мира по версии WBO. Если Джошуа откажется от обязательной защиты титула WBO, то вполне вероятно, что организация разыграет пояс между Усиком и Джозефом Паркером, который в рейтинге WBO находится выше всех.

Если же и этот поединок не состоится, то скорее всего Усик проведет поединок против американца Дерека Чисоры. Вероятная дата поединка - март этого года.

Энтони Джошуа придётся выбирать, какой пояс ему дороже: WBO или IBF, так как обязательные защиты назначены почти на одно и то же время, и ни одна из организаций не хочет переносить бой. Если Джошуа выберет защищать пояс IBF, то следующий поединок он проведёт против обязательного претендента - болгарина Кубрата Пулева.

Напомним, что Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе 12 октября прошлого года. Украинский тяжеловес досрочно победил Чазза Уизерспуна.

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