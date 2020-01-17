Известный британский тренер Дэйв Колдуэлл, который в прошлом отвечал за подготовку к боям Дерека Чисоры, высказался о его возможном поединке против Александра Усика

В интервью порталу Behind The Gloves Колдуэлл завил, что у Чисоры нету шансов перебоксировать украинца, но есть возможность победить в другом стиле, используя свои сильные стороны.

«Дерек никогда не перебоксирует Усика. Для победы ему нужно использовать свои физические возможности. В этом плане Чисора жесткий и совершенный боец. У него тяжёлые руки и сильный удар. Ему нужно выйти на войну и бить Усика в голову. На протяжении всего поединка Дерек должен прессинговать. Нужно замедлить противника и сделать это надо очень-очень жёстко. Это поможет победить», - сказал тренер.

Кроме этого, Колдуэлл отметил сильные стороны Усика.

«Можно выйти в ринг и наносить миллионы ударов, но какой в этом смысл? Усик превосходно двигается. Когда он дрался с Белью, многие эксперты говорили, что нужно перебоксировать Усика, но ничего не получилось. Украинец великолепно передвигается и чувствует дистанцию. Удар Усика не такой слабый, как может показаться. Он не одноударовый нокаутер, но бьет тяжелее, чем многие считают. Он заставил себя уважать», - добавил Колдуэлл.

Ранее Politeka сообщала, что известный российский промоутер Владимир Хрюнов считает, что Усику не стоит боксировать с Дереком Чисорой.

В интервью "Спорт-Экспресс" Хрюнов сообщил, что украинцу не надо торопиться с выбором грозных соперников и стоит провести два-три боя с боксерами уровня Чазза Уизерспуна. Также он посоветовал беречь Александра Усика, потому что это прекрасный человек со всех точек зрения и прекрасный боксер.

Напомним, что Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе 12 октября прошлого года. Украинский тяжеловес досрочно победил Чазза Уизерспуна.

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