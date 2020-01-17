Ирландский боец смешанных единоборств изъявил желание провести бой с бывшим временным чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсоном

Уже завтра вечером, по американскому времени, Макгрегор на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе сразится с американцем Дональдом Серроне.

«Как бы не закончился этот поединок мне бы хотелось встретиться и с Хабибом Нурмагомедовым, и Тони Фергюсоном. У меня была своя история с Тони, мы управляли его карьерой в рамках сотрудничества с компанией Paradigm. И знаете, после того как я ушел, он остался в порядке», - заявил Макгрегор.

Стоит отметить, что Тони Фергюсон, в прошлом своем бою, побеждал техническим нокаутом будущего соперника Конора Дональда Серроне. В общей сложности, 35-летний боец ММА провел в клетке 28 боев, потерпев при этом 3 поражения. Следующий свой бой американец должен провести 18 апреля в Нью-Йорке против Хабиба Нурмагомедова.

Недавно президент UFC Дана Уайт сообщил, что готов дать Макгрегору шанс поквитаться с Нурмагомедовым. Чтобы реванш состоялся Конор должен победить Серроне, и стать официальным претендентом на бой с чемпионом UFC, которым является Нурмагомедов.

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Свой последний и единственный бой в боксе Макгрегор провел против Флойда Майвезера летом 2017 года. Легендарный боксёр без проблем справился с Конором и победил техническим нокаутом в 10 раунде. Затем было возвращение в UFC и поражение удушающим приемом от Хабиба Нурмагомедова осенью 2018 года.

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