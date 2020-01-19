Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор дал комментарий после боя с Дональдом Серроне

«Я вернулся. Это отличное чувство. Я стал первым бойцом, кто выигрывал нокаутом в первом раунде в трёх дивизионах. Не могу сказать, что я вышел на пик своей формы, но я близок к этому. Что дальше? Мне нравится в полусреднем весе, я себя отлично чувствую в этой категории, но это не значит, что я не смогу снова спуститься в лёгкую весовую категорию», — прокомментировал Конор свою победу.

Его соперник Дональд Серроне после боя был немногословным. Он отметил, что Макгрегор застал его врасплох и он не ожидал такого напора от ирландца. Также 36-летний американец отметил, что не намерен завершать карьеру и будет продолжать драться.

Напоминаем, что сегодня в Неваде на T-Mobile арене прошел большой турнир UFC 246. Главным событием вечера стал бой Коннора Макгрегора и Дональда Серроне.

«Ковбой» ничего не смог противопоставить ирландцу в октагоне.

В самом начале боя Конор налетел на соперника и не дал тому даже опомниться. Сначала Макгрегор плечом разбил нос Серроне и попал с ноги в челюсть, а затем уже добил Дональда.

Бой продлился 40 секунд. Макгрегор показал, что находится в отличной форме и его еще рано сбрасывать со счетов.

Это был первый бой Конора в клетке после поражения от Хабиба. Напомним, что ирландец тогда был дисквалифицирован и больше года не выходил в октагон.

Стоит отметить, что президент UFC Дана Уайт заявил, что если Макгрегор победит Серроне, то он даст ирландцу провести матч-реванш с Хабибом.

Перед сегодняшним боем Макгрегор сообщил, что хочет встретиться с бывшим временным чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсоном. «Как бы не закончился этот поединок мне бы хотелось встретиться и с Хабибом Нурмагомедовым, и Тони Фергюсоном. У меня была своя история с Тони, мы управляли его карьерой в рамках сотрудничества с компанией Paradigm. И знаете, после того как я ушел, он остался в порядке», - сказал Макгрегор.

Так что, вполне вероятно, что Макгрегор в следующем поединке выйдет в октагон против победителя этой пары. Также ирландец заявлял, что хочет стать чемпионом мира по боксу. Конор уже сделал предложение легендарному филиппинцу Мэнни Пакьяо. Чемпион по боксу еще не дал свой ответ.

Как сообщала Politeka, Макгрегор - Серроне: видео невероятного нокаута.

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