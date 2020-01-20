Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри в интервью заявил, что ему не интересен бой с Александром Усиком

Как передает портал BoxingNews24, Фьюри сказал, что Усик – маленький супертяж, который плохо говорит по-английски.

Усика нет в списке боксеров с которыми я хочу подраться. Он никто (ноунейм). Я не заработаю денег в бою с ним. Для чего мне с ним драться? Он маленький супертяж, который плохо говорит по-английски. Я хочу больших боев, а этот бой никогда не станет таким. Усик может быть большой звездой в Украине, но на западе он является иностранцем. Чемпион в супертяжелом весе должен быть из США или Великобритании. На Западе не интересуются украинцем», - заявил Фьюри.

Следующий свой бой Фьюри проведет с Деонтеем Уайлдером. Матч-реванш состоится 22 февраля. Напомним, что в первом бою между боксёрами Уайлдер дважды отправлял Фьюри в нокдаун, но британец сумел подняться. В итоге судьи зафиксировали ничью.

Ранее Politeka сообщала, что в Лос-Анджелесе состоялась пресс-конференция между чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и экс-чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри. После пресс-конференции боксеры провели традиционную битву взглядов.

На пресс-конференции Фьюри сказал, что недоволен вердиктом судей в первом поединке и на этот раз закончит бой досрочно. Он обещает отправить Уайлдера в нокаут уже во 2 раунде.

Недавно мы писали, что промоутер украинского боксера Александр Красюк сообщил, что Усик готов боксировать за титул чемпиона мира по версии WBO. Если Джошуа откажется от обязательной защиты титула WBO, то вполне вероятно, что организация разыграет пояс между Усиком и Джозефом Паркером, который в рейтинге WBO находится выше всех.

Напомним, что Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе 12 октября прошлого года. Украинский тяжеловес досрочно победил Чазза Уизерспуна.

Как сообщала Politeka, украинец готов повторить подвиг Усика во Всемирной боксерской суперсерии: "Я мечтаю...".

Также мы писали, что неугомонный Джошуа наметил себе третий бой после встречи с Усиком и Пулевым: "Сделаем это!".

Ранее Politeka сообщала, что Усик на камеру гневно "втоптал" критиков: "Давайте договоримся ...".