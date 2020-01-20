Абдулманап Нурмагомедов в интервью ТАСС сообщил, что сначала Хабибу нужно победить Тони Фергюсона
«У Флойда 50 поединков и ноль поражений, он величайший чемпион в боксе, и он также хочет подраться с непобежденным чемпионом, которым является Хабиб. Сейчас у нас по плану Тони Фергюсон. Дайте нам с ним покончить, и после этого мы полгода поработаем с Ломаченко, а затем будет боксерский поединок. Только у нас есть одно условие: бой должен пройти 11 раундов по правилам бокса и 1 по ММА. Если Хабиб продержиться 11 раундов против величайшего чемпиона, то почему Мейвезеру не провести один раунд по правилам ММА?», - заявил отец Хабиба.
В предыдущих своих интервью Абдулманап Нурмагомедов говорил, что Хабиб не против вновь сразиться с Конором Макгрегором, но за этот бой команда Нурмагомедова хочет получить 100 миллионов долларов.
Бой Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона состоится в апреле этого года в Лас-Вегасе. В последнем своем бою россиянин досрочно победил Конора Макгрегора.
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Напоминаем, что 18 января в Неваде на T-Mobile арене прошел большой турнир UFC 246. Главным событием вечера стал бой Коннора Макгрегора и Дональда Серроне.
«Ковбой» ничего не смог противопоставить ирландцу в октагоне.
В самом начале боя Конор налетел на соперника и не дал тому даже опомниться. Сначала Макгрегор плечом разбил нос Серроне и попал с ноги в челюсть, а затем уже добил Дональда.
Бой продлился 40 секунд. Макгрегор показал, что находится в отличной форме и его еще рано сбрасывать со счетов.
Это был первый бой Конора в клетке после поражения от Хабиба. Напомним, что ирландец тогда был дисквалифицирован и больше года не выходил в октагон.
Стоит отметить, что президент UFC Дана Уайт заявил, что если Макгрегор победит Серроне, то он даст ирландцу провести матч-реванш с Хабибом.
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