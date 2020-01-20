Сразу же после победы Макгрегора над Серроне Флойд Мейвезер анонсировал свой бой с двумя легендами ММА

На своей странице в Іnstagram непобежденный американский боксер опубликовал две фотографии, на которых анонсируются поединки Флойда против Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. В анонсе указан 2020 год, но точная дата не сообщается. Таким образом Мейвезер намекнул, что не против провести бой с бойцами МАА.

В 2017 году Флойд уже дрался с Конором по правилам бокса. Легендарный боксёр без проблем справился с Конором и победил техническим нокаутом в 10 раунде. Последний свой выход на ринг Мейвезер осуществил в 2018 году, проведя в Японии выставочный бой против местного кикбоксера.

Ранее мы писали, что Макгрегор заявил, что хочет стать чемпионом мира по боксу и уже сделал предложение о проведении боя известному филиппинскому боксёру Мэнни Пакьяо. В данный момент боец ММА ждет ответа от филиппинца.

Также Politeka сообщала, что отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов в интервью ТАСС сообщил, что его сын не против сразиться с Мейвезером.

«У Флойда 50 поединков и ноль поражений, он величайший чемпион в боксе, и он также хочет подраться с непобежденным чемпионом, которым является Хабиб. Сейчас у нас по плану Тони Фергюсон. Дайте нам с ним покончить, и после этого мы полгода поработаем с Ломаченко, а затем будет боксерский поединок. Только у нас есть одно условие: бой должен пройти 11 раундов по правилам бокса и 1 по ММА. Если Хабиб продержиться 11 раундов против величайшего чемпиона, то почему Мейвезеру не провести один раунд по правилам ММА?», - заявил отец Хабиба.

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