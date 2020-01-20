Общий заработок ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, за поединок с американцем Дональдом Серроне составил 78 миллионов долларов
Как сообщает авторитетное издание Lad Bible, Макгрегор заработал почти по 2 миллионов долларов за каждую секунду боя с Дональдом Серроне. Официальный гонорар ирландца составил 3 миллиона долларов, а большую часть суммы он заработал от продажи просмотров боя и рекламе.
Напоминаем, что 18 января в Неваде на T-Mobile арене прошел большой турнир UFC 246. Главным событием вечера стал бой Коннора Макгрегора и Дональда Серроне.
«Ковбой» ничего не смог противопоставить ирландцу в октагоне.
В самом начале боя Конор налетел на соперника и не дал тому даже опомниться. Сначала Макгрегор плечом разбил нос Серроне и попал с ноги в челюсть, а затем уже добил Дональда.
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Бой продлился 40 секунд. Макгрегор показал, что находится в отличной форме и его еще рано сбрасывать со счетов.
Это был первый бой Конора в клетке после поражения от Хабиба. Напомним, что ирландец тогда был дисквалифицирован и больше года не выходил в октагон.
Стоит отметить, что президент UFC Дана Уайт заявил, что если Макгрегор победит Серроне, то он даст ирландцу провести матч-реванш с Хабибом.
Ранее мы сообщали, что сразу же после победы Макгрегора над Серроне Флойд Мейвезер анонсировал свой бой с двумя легендами ММА.
На своей странице в Іnstagram непобежденный американский боксер опубликовал две фотографии, на которых анонсируются поединки Флойда против Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. В анонсе указан 2020 год, но точная дата не сообщается. Таким образом Мейвезер намекнул, что не против провести бой с бойцами МАА.
Как сообщала Politeka, Макгрегор - Серроне: видео невероятного нокаута.
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Ранее Politeka сообщала, что президент UFC раскрыл подробности реванша Мейвезер - Макгрегор: "уже осенью...".