Небитый хорватский супертяж Филип Хргович выразил желание провести бой с Александром Усиком

В интервью сайту klitschko-brothers.com хорват заявил, что сможет победить Усика.

«Нам стоит выяснить с Усиком кто сильнее. Я считаю, смогу побить украинца. Я хочу выйти в ринг против Александра или в этом, или в следующем году. Наши дороги обязательно пересекутся. В конце января я буду в Киеве и хочу посмотреть Усику в глаза. Так я пойму хочет ли он нашего боя. Кроме этого, я хочу посетить музей Кличко и встретиться с Владимиром. Я мечтаю повторить его достижения в боксе, когда он доминировал в супертяжах на протяжении 10 лет. Я помогал ему готовиться к бою против Джошуа и нахождение в тренировочном лагере Кличко дало мне много опыта», - сказал Хргович.

Стоит отметить, что хорват находился в лагере Кличко в 2017 году, когда тот готовился к поединку с Энтони Джошуа.

На профессиональном ринге хорват провел 10 боев, в которых одержал 10 побед, из них 8 нокаутом.

Недавно мы писали, что промоутер украинского боксера Александр Красюк сообщил, что Усик готов боксировать за титул чемпиона мира по версии WBO. Если Джошуа откажется от обязательной защиты титула WBO, то вполне вероятно, что организация разыграет пояс между Усиком и Джозефом Паркером, который в рейтинге WBO находится выше всех.

Напомним, что Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе 12 октября прошлого года. Украинский тяжеловес досрочно победил Чазза Уизерспуна.

Стоит отметить, что в 2019 году Усик отказался от всех чемпионских поясов в тяжелом весе, чтобы перейти в супертяжелый вес, или как его еще называют «королевский дивизион».

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