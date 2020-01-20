Американский боец ММА Джастин Гэтжи вызвал на бой эпатажного Конора Макгрегора
После победы ирландца над Дональдом Серроне Гетжи написал в своем Тwitter: «Этот парень хорош. Эй, пошевелись и прими этот бой. Назови моё имя, Конор». В записи американец отметил Макгрегора, но тот пока не дал свой ответ.
Джастин Гэтжи выступает в легкой весовой категории UFC. 31-летний боец провел в клетке 23 поединка, потерпев всего два поражения. В последнем бою он победил недавнего соперника Конора Дональда Серроне. Гэтжи отправил «ковбоя» в нокаут в первом раунде.
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Напоминаем, что 18 января в Неваде на T-Mobile арене прошел большой турнир UFC 246. Главным событием вечера стал бой Коннора Макгрегора и Дональда Серроне. «Ковбой» ничего не смог противопоставить ирландцу в октагоне. В самом начале боя Конор налетел на соперника и не дал тому даже опомниться. Сначала Макгрегор плечом разбил нос Серроне и попал с ноги в челюсть, а затем уже добил Дональда.
Бой продлился 40 секунд. Макгрегор показал, что находится в отличной форме и его еще рано сбрасывать со счетов.
Это был первый бой Конора в клетке после поражения от Хабиба. Напомним, что ирландец тогда был дисквалифицирован и больше года не выходил в октагон.
Стоит отметить, что президент UFC Дана Уайт заявил, что если Макгрегор победит Серроне, то он даст ирландцу провести матч-реванш с Хабибом.
Ранее мы сообщали, что сразу же после победы Макгрегора над Серроне Флойд Мейвезер анонсировал свой бой с двумя легендами ММА. На своей странице в Іnstagram непобежденный американский боксер опубликовал две фотографии, на которых анонсируются поединки Флойда против Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. В анонсе указан 2020 год, но точная дата не сообщается. Таким образом Мейвезер намекнул, что не против провести бой с бойцами МАА.
Как сообщала Politeka, Макгрегор - Серроне: видео невероятного нокаута.
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