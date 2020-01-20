Также британец рассказал, кто по его мнению сильнее, Джошуа или Уайлдер.

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри рассказал на кого ставит в потенциальном бою «Уайлдер-Джошуа, а также сообщил сколько еще поединков он проведет в боксе

Фьюри считает, что у его соотечественника Джошуа нету шансов против Уайлдера. «Деонтей нокаутирует Джошуа за два раунда. Єто идеальній варинт для американца. Джошуа прет по прямой как грузовик. Говорят, что Энтони круто выглядел в последнем бою против Руиса? Я бы так не сказал. Он пытался передвигаться по рингу, но при этом, выглядел как Бэмби на льду. И это против разжиревшего Руиса», - заявил Фьюри.

Также британец сообщил сколько еще боев в боксе он планирует провести.

«Я должен провести по контракту всего 3 боя. Мои соперники - это Уайлдер, Джошуа и кто-то ещё. Я сам не знаю, кто будет третьим. Возможно, Диллиан Уайт или кто-то еще. После этих больших поединков, мне будет нечего доказывать в ринге. Кто знает? А вдруг я проведу ещё 5 лет вне бокса, а затем вернусь в возрасте?», - сказал Фьюри.

Следующий свой бой Фьюри проведет с Деонтеем Уайлдером. Матч-реванш состоится 22 февраля. Напомним, что в первом бою между боксёрами Уайлдер дважды отправлял Фьюри в нокдаун, но британец сумел подняться. В итоге судьи зафиксировали ничью.

Недавно Politeka сообщала, что бывший чемпион мира Тайсон Фьюри в интервью заявил, что ему не интересен бой с Александром Усиком

Как передает портал BoxingNews24, Фьюри сказал, что Усик – маленький супертяж, который плохо говорит по-английски.

«Усика нет в списке боксеров с которыми я хочу подраться. Он никто (ноунейм). Я не заработаю денег в бою с ним. Для чего мне с ним драться? Он маленький супертяж, который плохо говорит по-английски. Я хочу больших боев, а этот бой никогда не станет таким. Усик может быть большой звездой в Украине, но на западе он является иностранцем. Чемпион в супертяжелом весе должен быть из США или Великобритании. На Западе не интересуются украинцем», - заявил Фьюри.

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