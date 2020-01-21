WBA, WBC, IBF и WBO опубликовали обновленные рейтинги своих организаций

Александр Усик, который успел провести всего лишь один бой в супертяжах находится в топе рейтингов всех организаций.

По версии WBO Усик находится на первом месте и является обязательным претендентом на чемпионский бой с Энтони Джошуа. В рейтинге WBA и WBC украинец занимает второе место, его опережают Тревор Брайан и Тайсон Фьюри. Самую низкую позицию Усик занимает в рейтинге IBF, там украинец шестой в списке. Первую позицию IBF оккупировал болгарин Кубрат Пулев.

Стоит отметить, что в 2019 году Усик отказался от всех чемпионских поясов в тяжелом весе, чтобы перейти в супертяжелый вес, или как его еще называют «королевский дивизион». Напомним, что Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе 12 октября прошлого года. Украинский супертяж досрочно победил Чазза Уизерспуна.

После этого боя, промоутер украинского боксера Александр Красюк сообщил, что Усик готов боксировать за титул чемпиона мира по версии WBO. Если Джошуа откажется от обязательной защиты титула WBO, то вполне вероятно, что организация разыграет пояс между Усиком и Джозефом Паркером, который в рейтинге WBO находится выше всех.

Если же и этот поединок не состоится, то скорее всего Усик проведет поединок против американца Дерека Чисоры. Вероятная дата поединка - март этого года.

Энтони Джошуа придётся выбирать, какой пояс ему дороже: WBO или IBF, так как обязательные защиты назначены почти на одно и то же время, и ни одна из организаций не хочет переносить бой. Если Джошуа выберет защищать пояс IBF, то следующий поединок он проведёт против обязательного претендента - болгарина Кубрата Пулева.

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