На турнире ММА SSP Fight Night 46 в Калифорнии американский боец смешанных единоборств Эмон Бейкер противостоял соотечественнику соотечественника Ричарда Трейу
Для победы Бейкеру понадобилось всего 18 секунд. Он взял соперника в захват, и бросил вниз головой на настил октагона. Рефери остановил бой и засчитал победу нокаутом.
Сразу же после поединка Трейу госпитализировали, так как он потерял сознание. По информации врачей жизнь бойца вне опасности.
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Напомним, что 18 января, в Неваде на T-Mobile арене прошел большой турнир UFC 246. Главным событием вечера стал бой Коннора Макгрегора и Дональда Серроне. В самом начале боя Конор налетел на соперника и не дал тому даже опомниться. Сначала Макгрегор плечом разбил нос Серроне и попал с ноги в челюсть, а затем уже добил Дональда. Бой продлился 40 секунд. Макгрегор показал, что находится в отличной форме и его еще рано сбрасывать со счетов.
Ранее мы писали, что поединок с участием украинского борца перерос в массовую драку. На турнире по вольной борьбе в Турции в весовой категории до 79 килограмм в полуфинале встречались украинец Хасан Закариев и грузин Зураб Эрбоцанашвили. Их поединок перерос в массовую драку.
После свистка рефери бойцы продолжили выяснять отношения. Через некоторое время к ним присоединились представители обоих команд. Затем главным персонажем стал тренер украинца, который ударом в челюсть вырубил Эрбоцанашвили. Судьям не сразу удалось разнять драку, так как на ковре было слишком много участников побоища.
Отметим, что обоих спортсменов дисквалифицировали из-за потасовки.
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