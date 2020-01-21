Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что хочет провести бой против обязательного претендента по линии WBO Александра Усика

«Бокс – это бизнес. Поэтому мы желаем проводить бои с лучшими бойцами дивизиона. Усик – это лучший тяж! Раз он перешел в супертяжелый вес, то я хочу с ним драться. Люди говорят, что он маленький, но посмотрите на достижения Эвандера Холифилда. Усик способен повторить его путь. Чтобы полностью раскрыться он должен драться против топовых боксеров хэвивейта. Я буду первым топом, кто бросить ему вызов», - приводит слова Джошуа портал Sky Sports.

Стоит отметить, что в 2019 году Усик отказался от всех чемпионских поясов в тяжелом весе, чтобы перейти в супертяжелый вес, или как его еще называют «королевский дивизион». Напомним, что Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе 12 октября прошлого года. Украинский супертяж досрочно победил Чазза Уизерспуна.

После этого боя, промоутер украинского боксера Александр Красюк сообщил, что Усик готов боксировать за титул чемпиона мира по версии WBO. Если Джошуа откажется от обязательной защиты титула WBO, то вполне вероятно, что организация разыграет пояс между Усиком и Джозефом Паркером, который в рейтинге WBO находится выше всех.

Если же и этот поединок не состоится, то скорее всего Усик проведет поединок против американца Дерека Чисоры. Вероятная дата поединка - март этого года.

Энтони Джошуа придётся выбирать, какой пояс ему дороже: WBO или IBF, так как обязательные защиты назначены почти на одно и то же время, и ни одна из организаций не хочет переносить бой. Если Джошуа выберет защищать пояс IBF, то следующий поединок он проведёт против обязательного претендента - болгарина Кубрата Пулева.

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