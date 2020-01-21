Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор закатил шумную вечеринку после победы над Дональдом Серроне

Звезда ММА пожаловал в один из самых популярных ночных клубов Лас-Вегаса. Доступ на вечеринку был открыт всем желающим, и фанаты могли спокойно находиться в зале вместе с Конором. На видео видно, что Конор находится в отличном настроении, танцует и улыбается. Употреблял ли он спиртные напитки неизвестно.

Напоминаем, что 18 января в Неваде на T-Mobile арене прошел большой турнир UFC 246. Главным событием вечера стал бой Коннора Макгрегора и Дональда Серроне.

«Ковбой» ничего не смог противопоставить ирландцу в октагоне. В самом начале боя Конор налетел на соперника и не дал тому даже опомниться. Сначала Макгрегор плечом разбил нос Серроне и попал с ноги в челюсть, а затем уже добил Дональда.

Бой продлился 40 секунд. Макгрегор показал, что находится в отличной форме и его еще рано сбрасывать со счетов. Общий заработок ирландского бойца составил 78 миллионов долларов. Как сообщает авторитетное издание Lad Bible, Макгрегор заработал почти по 2 миллионов долларов за каждую секунду боя с Дональдом Серроне. Официальный гонорар ирландца составил 3 миллиона долларов, а большую часть суммы он заработал от продажи просмотров боя и рекламе.

После боя с Серроне Конор уважительно высказался о бабушке американского бойца, которая присутствует на всех поединках внука. «Она просто феноменальная женщина, эта леди. Она была на арене с первого боя и до нашего с Дональдом. Даже после того, как я победил её внука, она подошла ко мне и проявила ко мне уважение. Я в ответ проявил своё. Было здорово наконец встретиться с ней», - приводит слова спортсмена MMA Junkie.

Вполне вероятно, что свой следующий поединок Конор проведет против победителя пары Хабиб-Тони Фергюсон, который состоится в апреле.

Как сообщала Politeka, Макгрегор - Серроне: видео невероятного нокаута.

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