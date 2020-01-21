Известный британский боксер Диллиан Уайт дал прогноз о будущей карьере Александра Усика в супертяжелом весе

Британец не верит в победы Усика над именитыми соперниками. «Думаю, что Чисора побьет Усика, если будет в оптимальных кондициях. Украинец считает Дерека слишком медленным. Ему не стоит недооценивать Чисору. Джошуа свой следующий бой проведет против Кубрата Пулева. Сначала он нокаутирует болгарина, а затем победит Усика, но бой против украинца будет намного тяжелее», - цитирует Уайта Boxing News 24.

Отметим, что Диллиан Уайт является обязательным претендентом на пояс чемпиона WBC, которым владеет Деонтей Уайлдер.

Ранее мы писали, что чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что хочет провести бой против обязательного претендента по линии WBO Александра Усика.

«Бокс – это бизнес. Поэтому мы желаем проводить бои с лучшими бойцами дивизиона. Усик – это лучший тяж! Раз он перешел в супертяжелый вес, то я хочу с ним драться. Люди говорят, что он маленький, но посмотрите на достижения Эвандера Холифилда. Усик способен повторить его путь. Чтобы полностью раскрыться он должен драться против топовых боксеров хэвивейта. Я буду первым топом, кто бросить ему вызов», - приводит слова Джошуа портал Sky Sports.

Если Джошуа откажется от обязательной защиты титула WBO, то вполне вероятно, что организация разыграет пояс между Усиком и Джозефом Паркером, который в рейтинге WBO находится выше всех. Если же и этот поединок не состоится, то скорее всего Усик проведет поединок против американца Дерека Чисоры. Вероятная дата поединка - март этого года. Энтони Джошуа придётся выбирать, какой пояс ему дороже: WBO или IBF, так как обязательные защиты назначены почти на одно и то же время, и ни одна из организаций не хочет переносить бой. Если Джошуа выберет защищать пояс IBF, то следующий поединок он проведёт против обязательного претендента - болгарина Кубрата Пулева.

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