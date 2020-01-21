В сети появилось видео посвящённое дебюту в UFC действующего чемпиона в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова

Видео опубликовал официальный Тwitter организации. Первый бой Хабиба в UFC состоялся 20 января 2012 года. Его соперником был иранец Камал Шалорус. Россиянин применил удушающий прием в третьем раунде и сопернику оставалось только сдаться. С лучшими моментами боя можно ознакомиться на видео.

31-летний Нурмагомедов провёл 12 боёв в UFC, в которых одержал 12 побед. Всего на счету Хабиба, чей дебют в смешанных единоборствах состоялся в 2008 году, 28 побед в 28 поединках в MMA.

Следующим соперником Хабиба станет 35-летний американец Тони Фергюсон. Бойцы выйдут в октагон на турнире UFC в Нью-Йорке 18 апреля.

Недавно мы сообщали, как Макгрегор закатил шумную вечеринку с фанатами. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор закатил шумную вечеринку после победы над Дональдом Серроне. Звезда ММА пожаловал в один из самых популярных ночных клубов Лас-Вегаса. Доступ на вечеринку был открыт всем желающим, и фанаты могли спокойно находиться в зале вместе с Конором. На видео видно, что Конор находится в отличном настроении, танцует и улыбается. Употреблял ли он спиртные напитки неизвестно.

Напоминаем, что 18 января в Неваде на T-Mobile арене прошел большой турнир UFC 246. Главным событием вечера стал бой Коннора Макгрегора и Дональда Серроне. «Ковбой» ничего не смог противопоставить ирландцу в октагоне. В самом начале боя Конор налетел на соперника и не дал тому даже опомниться. Сначала Макгрегор плечом разбил нос Серроне и попал с ноги в челюсть, а затем уже добил Дональда. Бой продлился 40 секунд. Макгрегор показал, что находится в отличной форме и его еще рано сбрасывать со счетов.

Вполне вероятно, что свой следующий поединок Конор проведет против победителя пары Хабиб-Тони Фергюсон, который состоится в апреле.

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