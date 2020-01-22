Экс-тренер украинца Джонатан Бэнкс решил прояснить ситуацию

На прошлой неделе известный боксер Диллиан Уайт сообщил, что видел, как Кличко отправил в нокаут Уайлдера во время спарринга. Тайсон Фьюри также заявлял, что это правда. Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер все отрицает.

«Начну с того, что я лично подбирал спарринг-партнёров Владимиру. И тот же Уайлдер появился в тренировочном лагере Кличко после моего приглашения. Правда ли то, что Влад его наглухо вырубил во время спарринга? Нет, это неправда. Правда ли то, что Кличко отправил Уайлдера в нокдаун? Да, было дело», - приводит слова Джонатана Бэнкса портал vringe.com.

В следующем поединке Уайлдер встретится с бывшим чемпионом мира Тайсоном Фьюри. Их второй поединок пройдёт в Лас-Вегасе 22 февраля. В первом поединке Фьюри и Уайлдера, состоявшемся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья. Тогда Фьюри контролировал большую часть боя, превосходя соперника по технике, но дважды оказывался в нокдауне. Уайлдер провёл 43 поединка в профессиональном боксе, одержав 42 победы (в том числе 41 нокаутом). На счету Фьюри 29 побед в 30 боях.

Владимир Кличко провёл последний бой в 29 апреля 2017 года проиграв нокаутом Энтони Джошуа. Но в последнее время активно ходят слухи, что укранский супертяж может возобновить карьеру. Кличко хочет побить рекорд Джорджа Формана, который стал чемпионом мира в возрасте 45 лет.

"Могу ли я драться? Да. Я держу этот вариант открытым. Это не возвращение, чтобы вернуться и сломать кому-то челюсть. Это возвращение, чтобы побить рекорд. Джордж Форман сделал это. Мне кажется, ему было 45 лет, когда он стал чемпионом, и это довольно крутое достижение", - цитирует Кличко Daily Mail.

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