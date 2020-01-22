Двукратный чемпион мира и серебряный призёр Олимпийских игр 2016 по греко-римской борьбе, народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк высказался о своем возможном переходе в MMA

«Меня там ждут. Я пообещал, что покажу себя в ММА. Многие борцы, которые переходят в смешанные виды единоборств выступают там не очень эффективно. Мне до октагона пока еще далеко. Главное поставить удар и научиться правильно вести себя в боях. Я не хочу, чтобы первый выход в октагон испортил мне впечатление от последующей карьеры. Но если я увижу в себе потенциал, то почему бы не попробовать. Мне кажется еще не было депутатов чемпионов ММА», - заявил Беленюк порталу "Трибуна".

28-летний борец родился в Киеве. Его отец из Руанды, погиб во время военного переворота на родине. Жана воспитывала его мать-украинка. Греко-римской борьбой он занимается с 2000 года. С 29 августа 2019 года — Народный депутат Верховной рады Украины IX созыва от партии «Слуга народа.

Недавно Жан Беленюк выкладывал на своей странице в социальных сетях совместное фото с Конором Макгрегором, во время его визита в Украину. «-Конор, все очень просто, значит бьешь Серроне левой ногой в челюсть и добиваешь в партере! ⠀ ⠀

- Понял, мой темнокожий братик. Это не займёт более сорока секунд», - в шутливой форме подписал фото Беленюк.

Ранее мы писали, что американский боец ММА Дональд Серроне может пропустить около полугода. Как сообщает MMA Junkie, Серроне получил множественные травмы в бою против Конора Макгрегора, включая перелом носа и легкий перелом глазной орбиты. Лечение бойца может занять длительный период. Атлетическая комиссия штата Невада выпустила медицинское заявление, где указано, что боец отстранен от соревнований, как минимум до 18 февраля. После дополнительного обследования отстранение Серроне может продлиться до полугода.

Как сообщала Politeka, Макгрегор - Серроне: видео невероятного нокаута.

Также мы писали, что в реванше Уайлдер – Фьюри: эксперты назвали фаворита супербоя.

Ранее Politeka сообщала, что президент UFC раскрыл подробности реванша Мейвезер - Макгрегор: "уже осенью...".