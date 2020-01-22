Тренер Джозефа Паркера рассказал с кем будет драться его подопечный, если не удастся договориться с Усиком

Тренер новозеландца Кевин Барри считает, что Усик нацелен свой следующий бой провести против чемпиона мира Энтони Джошуа, а его подопечному нужно искать другой вариант.

«Мы хотим укрепить свои позиции в рейтинге, поэтому Джозеф подерется 29 февраля с достойным противником. Мне кажется WBO не отберет пояс у Джошуа, если он откажется его защищать в ближайшем бою, и выберет боксировать против Пулева. Если бы это произошло, то мы бы дрались с Усиком за вакантный титул. Джошуа не позволит этому случиться. Я думаю Усик подождет Джошуа до лета, пока тот устранит Кубрата Пулева, а потом сразится с ним. А мы в свою очередь, хотим провести летом бой против Дерека Чисоры. Он сильный парень и мы хотим его заполучить», - приводит слова Барри Sky Sports.

По сообщениям портала RingPolska 29 февраля Паркер выйдет на ринг против польского боксера Мариуша Ваха. Именно поляк является приоритетной целью на ближайший поединок новозелландца.

Ранее мы писали, что чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что хочет провести бой против обязательного претендента по линии WBO Александра Усика.

«Бокс – это бизнес. Поэтому мы желаем проводить бои с лучшими бойцами дивизиона. Усик – это лучший тяж! Раз он перешел в супертяжелый вес, то я хочу с ним драться. Люди говорят, что он маленький, но посмотрите на достижения Эвандера Холифилда. Усик способен повторить его путь. Чтобы полностью раскрыться он должен драться против топовых боксеров хэвивейта. Я буду первым топом, кто бросить ему вызов», - приводит слова Джошуа портал Sky Sports.

Как сообщала Politeka, украинец готов повторить подвиг Усика во Всемирной боксерской суперсерии: "Я мечтаю...".

Также мы писали, что неугомонный Джошуа наметил себе третий бой после встречи с Усиком и Пулевым: "Сделаем это!".

Ранее Politeka сообщала, что Усик на камеру гневно "втоптал" критиков: "Давайте договоримся ...".