Украинский боец Муай-тай Сергей Мавлютов добыл яркую победу на турнире в России

Украинский боец победил эстонского соперника Яна Беляева. Для победы нашему соотечественнику хватило одного удара. Угол оппонента решил сразу же прекратить поединок. Видео избиения появилось на канале Іnstagram украинской ассоциации Муай-тай. Подпись к видео гласит: «Топовый удар от украинца. Вытянул соперника на себя и закончил точным попаданием с левой».

Муай-тай или Тайский бокс считается одним из самых жестких видов контактных единоборств. Боец, данного вида единоборств, работает не только кулаками или ступнями. На ближних дистанциях идут в бой локти и предплечья, колени и голени.

Двобои проходят под зажигнательную музыку, в основном под ритмичные барабанные звуки в живом исполнении. Тайский бокс приобрел популярность еще в средние века, но популярным стал во второй половине ХХ века.

Недавно Politeka сообщала, что поединок с участием украинского борца перерос в массовую драку.

На турнире по вольной борьбе в Турции в весовой категории до 79 килограмм в полуфинале встречались украинец Хасан Закариев и грузин Зураб Эрбоцанашвили. Их поединок перерос в массовую драку

После свистка рефери бойца продолжили выяснять отношения. Через некоторое время к ним присоединились представители обоих команд. Затем главным персонажем стал тренер украинца, который ударом в челюсть вырубил Эрбоцанашвили. Судьям не сразу удалось разнять драку, так как на ковре было слишком много участников побоища.

Отметим, что обоих спортсменов дисквалифицировали из-за потасовки.

Как сообщала Politeka, Фьюри показал, как выглядел при весе более 180 кг: "Нет ничего невозможного".

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