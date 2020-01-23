Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба, поделился мнением о поединке своего сына против Тони Фергюсона и победе Конора в последнем бою

Его слова приводит известный портал championat.com. «Стал ли Фергюсон сильнее? Это не имеет значения, главное, что Хабиб никогда не был слабее Тони. Он мощнее и более доминирующий боец. Думаю, мы закатаем Фергюсона. Я не могу сказать, что Тони сдал за эти годы, так бы он проиграл, но этого не случалось», - сказал отец Хабиба.

Также он высказался о последнем поединке Макгрегора против Серроне. Абдулманап не исключает возможности «договорняка». «Это был не бой, а муляж. Раньше мы видели, как сражается "ковбой". Просто UFC нужно было вернуть Макгрегора, а для это нужна его победа. С чего мы должны давать Конору реванш? Чемпион может согласиться на второй поединок, если выиграл неуверенно, но здесь не было даже пяти раундов. Хабиб победил Макгрегора закономерно», - заявил Абдулманап журналистам "Чемпионат".

Хабиб Нурмагомедов свой следующий бой проведет против Тони Фергюсона в апреле этого года в Лас-Вегасе.

Напоминаем, что 18 января в Неваде на T-Mobile арене прошел большой турнир UFC 246. Главным событием вечера стал бой Коннора Макгрегора и Дональда Серроне.

«Ковбой» ничего не смог противопоставить ирландцу в октагоне. В самом начале боя Конор налетел на соперника и не дал тому даже опомниться. Сначала Макгрегор плечом разбил нос Серроне и попал с ноги в челюсть, а затем уже добил Дональда. Бой продлился 40 секунд.

Макгрегор показал, что находится в отличной форме и его еще рано сбрасывать со счетов. Это был первый бой Конора в клетке после поражения от Хабиба. Напомним, что ирландец тогда был дисквалифицирован и больше года не выходил в октагон.

Стоит отметить, что президент UFC Дана Уайт заявил, что если Макгрегор победит Серроне, то он даст ирландцу провести матч-реванш с Хабибом.

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