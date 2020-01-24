Промоутер известного украинского супертяжа Эдди Хирн похоже определился со следующим боем Усика

Как сообщил Хирн, Усик не будет ждать Джошуа и проведет свой следующий поединок весной этого года. «Прямо сейчас у нас уже есть бой Усик – Чисора. Мы надеемся его провести в Лондоне на О2 Арене. Этот большой бой должен состоятся 28 марта. В случае победы следующий поединок Александр проведет против Джошуа. Энтони подерется в период с мая по июнь против Кубрата Пулева. Таким раскладом доволен и Джошуа, и Усик. Это оптимальный вариант», - передает слова Хирна boxingnews24.

Ранее мы писали, что Усик попал в топ рейтингов WBA, WBC, IBF и WBO. Организации опубликовали обновленные рейтинги. Александр Усик, который успел провести всего лишь один бой в супертяжах находится в топе рейтингов всех организаций. По версии WBO Усик находится на первом месте и является обязательным претендентом на чемпионский бой с Энтони Джошуа. В рейтинге WBA и WBC украинец занимает второе место, его опережают Тревор Брайан и Тайсон Фьюри. Самую низкую позицию Усик занимает в рейтинге IBF, там украинец шестой в списке. Первую позицию IBF оккупировал болгарин Кубрат Пулев.

Стоит отметить, что в 2019 году Усик отказался от всех чемпионских поясов в тяжелом весе, чтобы перейти в супертяжелый вес, или как его еще называют «королевский дивизион». Напомним, что Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе 12 октября прошлого года. Украинский супертяж досрочно победил Чазза Уизерспуна. После этого боя, промоутер украинского боксера Александр Красюк сообщил, что Усик готов боксировать за титул чемпиона мира по версии WBO.

Также мы писали, что неугомонный Джошуа наметил себе третий бой после встречи с Усиком и Пулевым: "Сделаем это!".

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