Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился с кем бы хотел провести поединки в этом году

Свой следующий бой чемпион, скорее всего, проведет против обязательного претендента по версии IBF болгарина Кубрата Пулева, но Джошуа нацелен на более серьезных соперников. «У меня есть мечта провести бой на Уэмбли. Я там уже боксировал с Кличко и это незабываемые ощущения. Если бы я мог сам выбирать соперников, то следующий свой бой я бы провел против украинца Усика, а потом сразился бы с победителем пары Уайлдер-Фьюри. С ними я хочу подраться в ближайшем будущем, пока у них ещё нету поражений. Поражения оказывают странное влияние на боксеров, но затем раскрывают потенциал. Я могу точно сказать, что со временем, проведу бой против победителя пары Уайлдер-Фьюри», - заявил Джошуа порталу dailymail.co.

Ранее мы писали, что чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о поединке Фьюри-Уайлдер.

В интервью своей промоутерской компании Matchroom Boxing британец поделился мнением, как пройдёт бой. «Мне тяжело спрогнозировать этот бой. Одни говорят, что в первом поединке победил Уайлдер, другие, что Фьюри. Деонтей дважды отправлял Тайсона в нокдаун, но судьи зафиксировали ничью. Я думаю Фьюри не повторит ошибок в будущем поединке, и победит решением судей. Уайлдер опасен все 12 раундов, его удар один из сильнейших в дивизионе, но все мы помним лучшего Фьюри, когда он победил Кличко – одного из лучших супертяжей в истории. Тогда он пробивал и грамотно двигался на риге. Это был лучший его поединок. Если он это повторит, то станет новым чемпионом мира в «королевском дивизионе», - заявил Джошуа.

Следующий свой бой Фьюри проведет с Деонтеем Уайлдером. Матч-реванш состоится 22 февраля. Напомним, что в первом бою между боксёрами Уайлдер дважды отправлял Фьюри в нокдаун, но британец сумел подняться. В итоге судьи зафиксировали ничью.

Также мы писали, что неугомонный Джошуа наметил себе третий бой после встречи с Усиком и Пулевым: "Сделаем это!".