Злоумышленники ограбили дом временного чемпиона мира по версии WBA в среднем весе британца Криса Юбэнка. Неизвестные вынесли из дома личные вещи спортсмена

Чемпион не расстроился и записал к грабителям видеообращение, которое опубликовал на своей странице в Тwitter известный журналист Майкл Бенсон.

Крис Юбэнк в издевательском тоне подметил, что воры оказались «непрофессионалами» и не заметили в его куртке дорогие часы. «Я хочу дать им понять, какие они жалкие грабители. Они взяли мою куртку, в кармане которой лежали дорогие часы, но затем выбросили ее. Если бы они были хороши в своем деле, то тщательно бы осмотрели одежду и нашли часы. Этот аксесуар стоит намного дороже чем все те вещи, которые они унесли», - сказал на видео Юбэнк.

🚔 Chris Eubank Jr has had his house ransacked, but mocked the burglars for missing his most valuable possessions and posted CCTV to identify them…



[📽️ @ChrisEubankJr] pic.twitter.com/gjFFZg3B9e — Michael Benson (@MichaelBensonn) January 23, 2020

Грабителям остается только потирать кулаки и жалеть о своем упущении.

Ранее мы писали, что украинский боец Муай-тай Сергей Мавлютов добыл яркую победу на турнире в России. Украинский боец победил эстонского соперника Яна Беляева. Для победы нашему соотечественнику хватило одного удара. Угол оппонента решил сразу же прекратить поединок. Видео избиения появилось на канале Іnstagram украинской ассоциации Муай-тай. Подпись к видео гласит: «Топовый удар от украинца. Вытянул соперника на себя и закончил точным попаданием с левой».

Муай-тай или Тайский бокс считается одним из самых жестких видов контактных единоборств. Боец, данного вида единоборств, работает не только кулаками или ступнями. На ближних дистанциях идут в бой локти и предплечья, колени и голени.

Двобои проходят под зажигательную музыку, в основном под ритмичные барабанные звуки в живом исполнении. Тайский бокс приобрел популярность еще в средние века, но популярным стал во второй половине ХХ века.

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