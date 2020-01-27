Во время боксерского вечера в Миннеаполисе произошло забавное событие

В одном из боксерских поединков в риге сошлись американцы Колин Сангстер и Эндрю Кейс-Аллен. Колин проводил второй бой в профессиональной карьере, а для Эндрю – это был и вовсе дебют.

Кейс-Аллен подошел к бою в ужасной физической форме, и напоминал не боксера, а бойца сумо. Его вес составлял 186,8 кг. Энди Руис мог позавидовать такой массе. Бой продлился всего два раунда, за которые оба боксеры успели побывать на настиле ринга. Сначала в нокдауне побывал Сангстер, но сумел подняться. А уже во втором раунде, Колин под звук гонга отправил в нокаут Кейс-Аллена, и тот уже встать не смог. Рефери зафиксировал нокаут.

42yr old heavyweight Colin Sangster (2-0, 2 KO’s) was dropped by 412 pound heavyweight Andrew Case-Allan (0-1) in the 1st but then violently stopped Case-Allan in the 2nd for the KO-2 victory in Minneapolis, Minnesota



🎥Tony G Presents pic.twitter.com/pVpYhoFQb2 — Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@Hock1717) January 26, 2020

Недавно злоумышленники ограбили дом временного чемпиона мира по версии WBA в среднем весе британца Криса Юбэнка. Неизвестные вынесли из дома личные вещи спортсмена.

Чемпион не расстроился и записал к грабителям видеообращение, которое опубликовал на своей странице в Тwitter известный журналист Майкл Бенсон.

Крис Юбэнк в издевательском тоне подметил, что воры оказались «непрофессионалами» и не заметили в его куртке дорогие часы. «Я хочу дать им понять, какие они жалкие грабители. Они взяли мою куртку, в кармане которой лежали дорогие часы, но затем выбросили ее. Если бы они были хороши в своем деле, то тщательно бы осмотрели одежду и нашли часы. Этот аксесуар стоит намного дороже чем все те вещи, которые они унесли», - сказал на видео Юбэнк.

Ранее мы писали, что украинский боец Муай-тай Сергей Мавлютов добыл яркую победу на турнире в России. Украинский боец победил эстонского соперника Яна Беляева. Для победы нашему соотечественнику хватило одного удара.

Угол оппонента решил сразу же прекратить поединок. Видео избиения появилось на канале Іnstagram украинской ассоциации Муай-тай. Подпись к видео гласит: «Топовый удар от украинца. Вытянул соперника на себя и закончил точным попаданием с левой».

Также мы писали, что в реванше Уайлдер – Фьюри: эксперты назвали фаворита супербоя.