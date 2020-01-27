Во время боксерского вечера в Миннеаполисе произошло забавное событие
В одном из боксерских поединков в риге сошлись американцы Колин Сангстер и Эндрю Кейс-Аллен. Колин проводил второй бой в профессиональной карьере, а для Эндрю – это был и вовсе дебют.
Кейс-Аллен подошел к бою в ужасной физической форме, и напоминал не боксера, а бойца сумо. Его вес составлял 186,8 кг. Энди Руис мог позавидовать такой массе. Бой продлился всего два раунда, за которые оба боксеры успели побывать на настиле ринга. Сначала в нокдауне побывал Сангстер, но сумел подняться. А уже во втором раунде, Колин под звук гонга отправил в нокаут Кейс-Аллена, и тот уже встать не смог. Рефери зафиксировал нокаут.
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Недавно злоумышленники ограбили дом временного чемпиона мира по версии WBA в среднем весе британца Криса Юбэнка. Неизвестные вынесли из дома личные вещи спортсмена.
Крис Юбэнк в издевательском тоне подметил, что воры оказались «непрофессионалами» и не заметили в его куртке дорогие часы. «Я хочу дать им понять, какие они жалкие грабители. Они взяли мою куртку, в кармане которой лежали дорогие часы, но затем выбросили ее. Если бы они были хороши в своем деле, то тщательно бы осмотрели одежду и нашли часы. Этот аксесуар стоит намного дороже чем все те вещи, которые они унесли», - сказал на видео Юбэнк.
Ранее мы писали, что украинский боец Муай-тай Сергей Мавлютов добыл яркую победу на турнире в России. Украинский боец победил эстонского соперника Яна Беляева. Для победы нашему соотечественнику хватило одного удара.
Угол оппонента решил сразу же прекратить поединок. Видео избиения появилось на канале Іnstagram украинской ассоциации Муай-тай. Подпись к видео гласит: «Топовый удар от украинца. Вытянул соперника на себя и закончил точным попаданием с левой».
Также мы писали, что в реванше Уайлдер – Фьюри: эксперты назвали фаворита супербоя.