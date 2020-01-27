Известный британский промоутер Эдди Хирн назвал предположительное место боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Хирн сообщил, что бой вероятнее всего, пройдет не в Великобритании.

Уже в конце февраля состоится реванш Уайлдер-Фьюри, а Джошуа, скорее всего, следующий бой проведет весной против Кубрата Пулева. Но британский супертяж не раз заявлял, что хочет сразиться за звание абсолютного чемпиона мира.

«Наши коллеги из Саудовской Аравии предложили бешенные деньги за проведение поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжах. После реванша Уайлдер-Фьюри я спрошу напрямую: «Вы готовы драться за звание абсолюта? На кону нереальные деньги». Если этот бой состоится не в этом году, то ничего страшного. Вполне возможно, что Джошуа после Кубрата встретиться с Усиком, а Фьюри и Уайлдер проведут еще один бой. Но услышав, какую сумму предложили партнеры из Саудовской Аравии, я не сомневаюсь, что этот бой состоится. Даже Лас-Вегас не сможет конкурировать с такой суммой. Что вы выбирете 150 миллионов долларов в Аравии или 40 миллионов в США?» - подвел итоги Хирн.

Ранее мы писали, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился с кем бы хотел провести поединки в этом году.

Свой следующий бой чемпион, скорее всего, проведет против обязательного претендента по версии IBF болгарина Кубрата Пулева, но Джошуа нацелен на более серьезных соперников.

«У меня есть мечта провести бой на Уэмбли. Я там уже боксировал с Кличко и это незабываемые ощущения. Если бы я мог сам выбирать соперников, то следующий свой бой я бы провел против украинца Усика, а потом сразился бы с победителем пары Уайлдер-Фьюри. С ними я хочу подраться в ближайшем будущем, пока у них ещё нету поражений. Поражения оказывают странное влияние на боксеров, но затем раскрывают потенциал. Я могу точно сказать, что со временем, проведу бой против победителя пары Уайлдер-Фьюри», - заявил Джошуа порталу dailymail.co.

Также мы писали, что неугомонный Джошуа наметил себе третий бой после встречи с Усиком и Пулевым: "Сделаем это!".