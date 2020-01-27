Перспективный хорватский боксер бросил вызов Усику

Интернациональный чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Филип Хргович высказался об Александре Усике и его перспективах в «королевском дивизионе.

«Я считаю Усика великим боксером, но он маленький для хэвивейта. Здесь боксеры тяжелее на 20-30 кг. Я считаю, что он дал бы бой Джошуа, но Энтони слишком мощный. Он нокаутировал бы Усика. Что касается моего поединка против Александра, то я размажу его. Прости, мужик», – приводит слова Хрговича портал Трибуна.

На профессиональном ринге хорват провел 10 поединков, во всех одержав победы, 8 из них нокаутом. В последнем бою, он победил самого звездного своего оппонента американца Эрика Молину. Хргович отправил его в нокаут в третьем раунде.

Ранее мы сообщали, что промоутер известного украинского супертяжа Эдди Хирн похоже определился со следующим боем Усика.

Как сообщил Хирн, Усик не будет ждать Джошуа и проведет свой следующий поединок весной этого года. «Прямо сейчас у нас уже есть бой Усик – Чисора. Мы надеемся его провести в Лондоне на О2 Арене. Этот большой бой должен состоятся 28 марта. В случае победы следующий поединок Александр проведет против Джошуа. Энтони подерется в период с мая по июнь против Кубрата Пулева. Таким раскладом доволен и Джошуа, и Усик. Это оптимальный вариант», - передает слова Хирна boxingnews24.

Стоит отметить, что Усик попал в топ рейтингов WBA, WBC, IBF и WBO. Организации опубликовали обновленные рейтинги. Александр Усик, который успел провести всего лишь один бой в супертяжах находится в топе рейтингов всех организаций. По версии WBO Усик находится на первом месте и является обязательным претендентом на чемпионский бой с Энтони Джошуа. В рейтинге WBA и WBC украинец занимает второе место, его опережают Тревор Брайан и Тайсон Фьюри. Самую низкую позицию Усик занимает в рейтинге IBF, там украинец шестой в списке. Первую позицию IBF оккупировал болгарин Кубрат Пулев.

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