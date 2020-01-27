Экс-чемпиона мира по боксу Рикардо Майогру жестоко избили и ограбили

Инцидент произошел в Манагуа (Никарагуа). Майорга шел в магазин. По пути к нему подбежали неизвестные и нанесли удар по голове, после чего нападавшие забрали у боксера все ценные вещи и убежали. Нашли 46-летнего Майоргу прохожие. Он был без сознания. Его доставили в местную больницу, где врачи диагностировали у него несколько переломов. Медики говорят, что боксер сможет полностью возобновиться. Полиция проводит расследование.

Рикардо Майорга провел на ринге 45 боев, в 11 из них потерпев поражения. Боксер был чемпионом мира в полусреднем весе по версиям WBA и WBC и в 1-й средней весовой категории по версии WBC. Последний свой бой Майорга провел 7 апреля 2018 года потерпев поражение техническим нокаутом против Родольфо Гомеса. Майорга славился своими эксцентричными выходками. Был склонен к алкоголю и курению, а также презирал тренировки. Именно его поведение и сделало его таким популярным. Он приобрел статус этакого «злодея».

Недавно злоумышленники ограбили дом временного чемпиона мира по версии WBA в среднем весе британца Криса Юбэнка. Неизвестные вынесли из дома личные вещи спортсмена.

Чемпион не расстроился и записал к грабителям видеообращение, которое опубликовал на своей странице в Тwitter известный журналист Майкл Бенсон.

🚔 Chris Eubank Jr has had his house ransacked, but mocked the burglars for missing his most valuable possessions and posted CCTV to identify them…



[📽️ @ChrisEubankJr] pic.twitter.com/gjFFZg3B9e — Michael Benson (@MichaelBensonn) January 23, 2020

Крис Юбэнк в издевательском тоне подметил, что воры оказались «непрофессионалами» и не заметили в его куртке дорогие часы. «Я хочу дать им понять, какие они жалкие грабители. Они взяли мою куртку, в кармане которой лежали дорогие часы, но затем выбросили ее. Если бы они были хороши в своем деле, то тщательно бы осмотрели одежду и нашли часы. Этот аксесуар стоит намного дороже чем все те вещи, которые они унесли», - сказал на видео Юбэнк.

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