Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа высказался о возможности перейти в смешанные единоборства

Британский супертяж сказал, что уважает ММА, но проводить бои в октагоне не готов.

«Я уважаю бойцов ММА и думаю, что они уважают боксеров. Наверное, когда я стану магистром бокса, то буду уже стар для ММА. Меня там изобьют: все тело и лицо будет в синяках. Послушайте, в конце концов, если перейду в ММА, то останусь без глаза», - заявил Джошуа порталу thesportsman.com.

Ранее Тайсон Фьюри также высказывался о возможном переходе в ММА. «Цыганский король» не против попробовать себя в данном виде единоборств, как завершит боксерскую карьеру, но только по правилам бокса или кикбоксинга, без борьбы в партере.

Ранее мы писали, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился с кем бы хотел провести поединки в этом году.

Свой следующий бой чемпион, скорее всего, проведет против обязательного претендента по версии IBF болгарина Кубрата Пулева, но Джошуа нацелен на более серьезных соперников.

«У меня есть мечта провести бой на Уэмбли. Я там уже боксировал с Кличко и это незабываемые ощущения. Если бы я мог сам выбирать соперников, то следующий свой бой я бы провел против украинца Усика, а потом сразился бы с победителем пары Уайлдер-Фьюри. С ними я хочу подраться в ближайшем будущем, пока у них ещё нету поражений. Поражения оказывают странное влияние на боксеров, но затем раскрывают потенциал. Я могу точно сказать, что со временем, проведу бой против победителя пары Уайлдер-Фьюри», - заявил Джошуа порталу dailymail.co.

Также мы писали, что неугомонный Джошуа наметил себе третий бой после встречи с Усиком и Пулевым: "Сделаем это!".