Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри резко высказался о своем будущем сопернике, чемпионе мира в супертяжёлом весе по версии WBC, Деонтее Уайлдере

«Я не видел доказательств, что Уайлдер – мужчина. Я его ненавижу, но при этом уважаю. Он десять раз защищал титул чемпиона и в этом превзошел Майка Тасона и Льюиса. Он проделал колоссальную работу удерживая свой титул. Но мне нечего терять в бою с ним, и у него нечего у меня забрать», - цитирует Фьюри портал talkSport.

Следующий свой бой Фьюри проведет с Деонтеем Уайлдером. Матч-реванш состоится 22 февраля. Напомним, что в первом бою между боксёрами Уайлдер дважды отправлял Фьюри в нокдаун, но британец сумел подняться. В итоге судьи зафиксировали ничью. Промоутеры боксеров уже заявили, что независимо от исхода боя соперники проведут и третий поединок.

В последнем своем поединке Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса, а Фьюри добыл неубедительную победу, решением судей, над малоизвестным Отто Уаллином.

Недавно Politeka сообщала, что бывший чемпион мира Тайсон Фьюри в интервью заявил, что ему не интересен бой с Александром Усиком. Как передает портал BoxingNews24, Фьюри сказал, что Усик – маленький супертяж, который плохо говорит по-английски.

«Усика нет в списке боксеров с которыми я хочу подраться. Он никто (ноунейм). Я не заработаю денег в бою с ним. Для чего мне с ним драться? Он маленький супертяж, который плохо говорит по-английски. Я хочу больших боев, а этот бой никогда не станет таким. Усик может быть большой звездой в Украине, но на западе он является иностранцем. Чемпион в супертяжелом весе должен быть из США или Великобритании. На Западе не интересуются украинцем», - заявил Фьюри.

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