Уже совсем скоро, 22 февраля, в матче реванше сойдутся чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер и небитый доселе британец Тайсон Фьюри. Предлагаем ознакомиться с телеканалами, на которых можно будет посмотреть бой

В Украине единственным общедоступным каналом, который покажет прямую трансляцию поединка будет ХSport. Кроме этого, поединок покажут спутниковые телеканалы: Sport 1 HD, TVP Sport HD, MATCH! TV HD, Fox Sports PPV, Canal + France HD. В России трансляцию организуют два канала: "Матч ТВ" и "Матч! Боец". Если вы находитесь в Казахстане, то у вас будет возможность насладиться боем на "Khabar TV".

По киевскому времени бой пройдет 23 февраля в 06:00 утра в воскресенье. Если у вас не получится посмотреть бой в прямом эфире, Politeka, одной из первых, напишет о результате и перипетиях чемпионского поединка.

Напомним, что в первом бою между боксёрами Уайлдер дважды отправлял Фьюри в нокдаун, но британец сумел подняться. В итоге судьи зафиксировали ничью. Промоутеры боксеров уже заявили, что независимо от исхода боя соперники проведут и третий поединок. В последнем своем поединке Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса, а Фьюри добыл неубедительную победу, решением судей, над малоизвестным Отто Уаллином.

Ранее мы писали, что бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри резко высказался о своем будущем сопернике, чемпионе мира в супертяжёлом весе по версии WBC, Деонтее Уайлдере.

«Я не видел доказательств, что Уайлдер – мужчина. Я его ненавижу, но при этом уважаю. Он десять раз защищал титул чемпиона и в этом превзошел Майка Тасона и Льюиса. Он проделал колоссальную работу удерживая свой титул. Но мне нечего терять в бою с ним, и у него нечего у меня забрать», - цитирует Фьюри портал talkSport.

Также мы писали, что неугомонный Джошуа наметил себе третий бой после встречи с Усиком и Пулевым: "Сделаем это!".

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